Tennis a Scaletta Zanclea, Massimo Pinciotto vince il torneo FOTO - Tempostretto

Per il terzo anno consecutivo Massimo Pinciotto si assicura il tradizionale torneo agostano superando in finale Pietro Bagnato

SCALETTA ZANCLEA – L’Amministrazione comunale in collaborazione con il Team Scaletta, società di calcio a 5 iscritta in Serie A2 femminile, per il terzo anno consecutivo, ha dato vita al tradizionale torneo di tennis che si è svolto dal 5 al 20 Agosto.

Hanno partecipato al torneo 24 tennisti provenienti da tutta la Sicilia. Momenti di puro e sano divertimento, che ha coinvolto la comunità scalettese. Il torneo se lo è aggiudicato con una vittoria schiacciante per il terzo anno consecutivo di Massimo Picciotto ai danni del guerriero Pietro Bagnato che ha subito un doppio 6-2 in finale. Per tutti è stata una grande festa e un’occasione per trascorrere insieme un’estate all’insegna dello sport.