“The Bunch”, il festival “nomade” sbarca a Messina dal 6 all’8 agosto

Danza, arte, musica, cucina e tanti artisti nazionali e internazionali in riva allo Stretto per tre giorni all'insegna di spettacoli e workshop

MESSINA – Si chiama “The Bunch” ed è un festival interamente dedicato agli artisti emergenti e alle piccole città italiane, che si terrà a Messina dal 6 all’8 agosto nei locali della fondazione Horcynus Orca. Il workshop di danza e spettacolo teatrale, che verrà la partecipazione anche di tanti artisti e performer messinesi, vuole contrastare quella sorta di globalizzazione che sta portando le comunità, paradossalmente, all’isolamento.

Il programma

Il festival “nomade, giovane e appassionato di emersioni”, che ogni anno cambia scenario, stavolta si affaccerà sullo Stretto di Messina, con il patrocinio del Comune di Messina e grazie alla collaborazione delle fondazioni Horcynus Orca e Antonio Presti-Fiumara d’Arte. Il programma degli eventi è ricco e si va dagli spettacoli alle esposizioni, fino a incontri ad accesso libero e gratuito. L’unica eccezione sono alcuni workshop che prevedono una quota di partecipazione.

La Messina “che vorrei”

A intervenire saranno tante realtà di Messina, da Farisusu alla Pro Loco Capo Peloro, fino a Messina Attiva, PuliAmo Messina, ArciGay, Wind of Change, Festa Nera e la sezione cittadina di Slow Food. L’8 agosto, infatti, ci sarà un momento interamente dedicato alla città, con un dibattito con i cittadini per programmare azioni per affrontare le necessità della comunità. Un panel dal titolo emblematico: “Facimu na nassa”, “Facciamo una rete”. Tra danza, canto, arte, cucina, musica e impegno civico, non resta che aspettare e partecipare.