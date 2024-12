Tindari, al parco archeologico il “Prodigium” di dicembre

Il cartellone della rassegna natalizia tra mostre d’arte, archeolab, prosa, musica e percorsi storici e naturalistici

Tindari – Dagli Archeolab per i bambini al teatro per i ragazzi, dagli spettacoli di prosa alle mostre d’arte. E ancora, percorsi naturalistici e storici alla scoperta di luoghi e monumenti, per concludere col Gran Concerto di Capodanno al teatro antico di Tindari. Anche quest’anno il Parco Archeologico, diretto dall’arch. Giuseppe Natoli, rende omaggio al Natale.

E lo fa con “Prodigium”, la nuova rassegna culturale ideata dalla direttrice artistica Anna Ricciardi in sinergia con i vertici del Parco: “Abbiamo lavorato nel solco di quanto realizzato nella scorsa edizione della rassegna natalizia, consolidando – è il commento del direttore Natoli – i rapporti di collaborazione instaurati con le Proloco, le associazioni teatrali e i Comuni afferenti al Parco”.



“Il segno visibile del divino, che sin dalla notte dei tempi – spiega Anna Ricciardi – avvisa l’uomo di eventi straordinari, di buona sorte, di vittorie, di ricchezza, ma anche di pericolo e di guerra. Il prodigio, nella sua connessione con l’universo, parla il linguaggio onirico e astrale, si nasconde tra le viscere della terra e degli animali, si riconosce nel volo degli uccelli e nei roboanti sussulti dei venti”.

Prodigium

“Prodigium” intende raccontare proprio questi segni, attraverso una rielaborazione di quegli elementi che il mondo antico configura come propiziatori. Da qui, per esempio, la volontà di coinvolgere attivamente le scuole primarie e secondarie, grazie alla cui collaborazione saranno organizzati alcuni “archeolab” all’interno dei siti del Parco, ricreando gli “addobbi” augurali nel segno di immagini antiche come la cornucopia, le lucerne, l’alloro.

Il teatro per i ragazzi



Proprio ai ragazzi sono dedicate due produzioni teatrali a cura dell’associazione “Daf”, con drammaturgie di Angelo Campolo. La connessione tra Tindari (intesa come luogo di fondazione) e i monumenti, le chiese e i palazzi storici situati nelle cittadine del Parco sarà realizzata attraverso un circuito itinerante di spettacoli a cura della Pro Loco di Patti e, prima volta in assoluto, del Teatro stabile “Biondo” di Palermo. In cartellone spazio anche allo special event “Da Morricone a Battiato”, in programma al teatro greco di Tindari, che coinvolgerà e affascinerà il pubblico con la forza dirompente del Coro lirico siciliano e la direzione artistica di Francesco Costa, straripante maestro che sceglie sempre la strada delle emozioni e della poeticità lirica, tra contemporaneo e classico.

Mostra alla villa romana di Patti

La Villa Romana di Patti Marina ospiterà, invece, una prestigiosa mostra di sculture in pietra lavica dell’artista stromboliano Salvatore Russo, che sarà impreziosita dalla performance dell’attrice e regista Cinzia Maccagnano con alcuni racconti isolani sulle danze delle streghe di Marilena Macrina Maffei. Ad accompagnarla ci sarà il “magico” rullante di Francesco Cusa. Tra i borghi incantevoli di San Fratello, Tripi e Tusa, il maestro Gigi Borruso farà riecheggiare storie antiche di emigrati, con quella sua naturale predisposizione verso la carica espressiva e la forza poetica del racconto. Ritorna, infine, l’originale performance di Elio Crifò e Cinzia Maccagnano, con i due maestri di fiati Fabio Sodano e Antonio Putzu, dal titolo “Le dodici notti di Natale”: un racconto sui giorni del tempo sospeso e magico. Il tempo del più grande Prodigium per antonomasia.

Il programma



Prodigium-Archeolab: il Natale dei bambini nel Parco

Addobbo delle oasi verdi con monili antichi augurali, realizzati dai bambini degli Istituti Comprensivi delle Scuole del Parco Archeologico di Tindari.



6 Dicembre 09.30: Sito archeologico Tindari, creazioni a cura dell’istituto comprensivo Pirandello di Patti.

9-13 Dicembre: Oasi dell’Antiquarium, a cura dell’istituto comprensivo Anna Rita Sidoti di Gioiosa Marea.

13 Dicembre ore 10, Sito di Alesa(Tusa), a cura dell’istituto comprensivo Tusa-Mistretta (Intervento storico-archeologico dell’archeologo Francesco Modica).

17 Dicembre ore 10 Villa San Biagio (Terme Vigliatore), a cura dell’istituto comprensivo Terme Vigliatore.

18 Dicembre ore 09.30 Villa Romana di Patti Marina, a cura dell’istituto comprensivo Lombardo Radice di Patti.

Gli interventi storico- archeologici sono curati dalla dott. Antonella Bonsignore.

Prodigium: il mito si fa teatro per i ragazzi



Storia dell’Ultimo Ciclope di e con Angelo Campolo, produzione Daf ProJect.

17 Dicembre ore 10 atrio istituto comprensivo Terme Vigliatore

18 Dicembre ore 11.15: auditorium Giovanni Verga, Acquedolci

19 Dicembre ore 10 auditorium comunale di Gioiosa Marea

22 Dicembre ore 16 sala teatrale chiesa San Vincenzo Martire a Tripi

Tra Scilla e Cariddi, progetto di Giulia Drogo e Angelo Campolo. Con Elvira Ghirlanda e Antonio Previti



17 Dicembre ore 09.30 e 11.45: Auditorium Istituto Comprensivo Tusa-Mistretta

21 Dicembre ore 10: Teatro Beniamino Joppolo, Patti

Prodigium Mostre

14 Dicembre ore 17.00:VernissageNuovoAntiquariumArcheologico di Gioiosa Marea

21 Dicembre ore 18.30:Le Pietre di Stromboli, sculture di pietra lavica di Salvatore Russo, Villa Romana di Patti Marina

Prodigium Spettacoli



“Luigi che sempre ti Penza”, di e con Gigi Borrus, (produzione Teatro Biondo di Palermo, Ticket €7.00).

22 Dicembre ore17.30: Sale del Chiostro, Convento Santa Mariadi Gesù, San Fratello

27 Dicembre ore 18 Sala teatrale San Vincenzo Martire, Tripi

30 Dicembre ore 21 Oratorio SS. Sacramento, Tusa

“Le dodici notti magiche”, voci narranti Cinzia Maccagnano e Elio Crifò, musiche eseguite dal vivo da Fabio Sodano e Antonio Putzu ai Fiati. Drammatizzazione Elio Crifò, Idea e progetto Anna Ricciardi.

28 Dicembre ore 18.45 e ore 21.00: Chiesa di Maria SS. Delle Grazie, Gioiosa Marea-Chiesa San Michele Arcangelo, Patti

29 dicembre ore 19.30: Palazzo D’Amico, Milazzo

Special Event



5 dicembre ore 12 teatro Greco di Tindari, Gran Concerto di Capodanno“Da Morricone a Battiato”,produzione Associazione Coro Lirico Siciliano.

ProdigiuMundi



Percorsi naturalistici e storici alla scoperta di luoghi e monumenti

14 dicembre, monte Ciappa, Villa San Biagio e Forca di Maceo(Terme Vigliatore), acura di PFM (per info e prenotazioni3202281888)

22 Dicembre: trekking storico naturalistico dall’antica Apollonia al borgo medievale di San Fratello, a cura di PFM e Arci 13 Ottobre (3202281888- 347 1717430)

27 dicembre: Itinerario storico nella terra deiBranciforti, Raccuja, a cura di Arci 13 Ottobre e di PFM (347 1717430-320 0499637)

29 dicembre:Tripi e il percorso dalla Necropoli al Castello normanno, a cura di PFM (3202281888)

30 Dicembre: Alesa, dalle contrade alla città antica, a cura dell’archeologo Saverio Modica (3203845032)

foto d’apertura: teatro al teatro greco di Tindari, foto d’archivio