Tiro a volo Elica, i messinesi Antonio e Carmelo Passalacqua campioni del mondo a squadre

La rassegna mondiale della specialità in Portogallo ha visto protagonisti i messinesi, Emanuela Barillà di Rodì Milici si ferma a due eliche dal titolo mondiale

La Rassegna Mondiale del Tiro all’Elica ha visto l’Italia in grande evidenza con la conquista di tre Titoli Iridati e tre medaglie d’argento. Un risultato di prestigio e per nulla scontato, vista la presenza sulle pedane del “Clube dos Caçadores de Braga” di oltre 350 tra i migliori specialisti a livello planetario.

Nelle classifiche individuali, il risultato più prestigioso è arrivato per mano di Giancarlo Serra di Castelfranco Emilia (MO). Il nostro portacolori è stato l’unico a raggiungere quota 26/30, lasciandosi alle spalle lo statunitense Robert Paxton, medaglia d’argento con 25/30 +4, e lo spagnolo Gonzalo Concheiro, medaglia di bronzo con 25/30 +3.

A due eliche dal Titolo di Campionessa del Mondo si è arrestata la corsa di Emanuela Barillà di Rodì Milici (ME) nella classifica femminile, dominata dalla statunitense Macie Page con un quasi perfetto 29/30. L’azzurra ha concluso i lanci regolamentari con 27/30 ed ha spareggiato con la portoghese Flora Silva per il secondo e terzo posto. Con +4 a +3 Barillà ha portato il Tricolore sulla piazza d’onore.

Con l’argento al collo si è conclusa anche la trasferta di Roberto Proietti tra i Senior. Il tiratore ternano ha concluso i lanci regolamentari con il punteggio di 29/30, pari merito con l’argentino Gustavo Javier Bonino e lo ha affrontato nello spareggio per l’oro. Purtroppo, con +7 a +5 Bonino si è meritato la medaglia del metallo più prezioso, mentre all’azzurro è andato l’argento.

Passando alle classifiche a Squadre, con 57/60 i nuovi Campioni del Mondo sono gli italiani Antonio Passalacqua di Messina, Carmelo Passalacqua di Messina e Marco Rodenghi di Roncadelle (BS). Alle loro spalle gli avversari portoghesi, secondi con 56, e quelli statunitensi, terzi con 55.

D’oro anche la prestazione concretizzata dalla Squadra dei Veterani italiani composta da Andrea Martignoni di Livorno, Aldo Vignoli di Fiesole e da Mauro Messori di Suzzara (MN). Primi sul podio con il totale di 26, hanno messo in riga la squadra del Portogallo, seconda con 25, e quella dell’Egitto, terza con 24.

Infine, ma non meno importante, l’argento conquistato dalla Squadra Senior composta da Sebastiano Molinari di San Severino Marche (MC), Roberto Proietti di Terni e Gianluigi Turchi di Livorno con il totale di 26. Meglio di loro solo la squadra del Portogallo, oro con 27, mentre sul terzo gradino del podio sono saliti gli argentini, terzi con 25. Tra i Junior un quarto messinese Federico Salpietro di Ucria.