Tirone, al via la demolizione di 7 baracche in via Cadorna. Poi bisognerà bonificare la zona dai tanti rifiuti

Il primo passo verso la valorizzazione del borgo è ripulire l'area

I professionisti della Struttura Commissariale al Risanamento hanno fatto un sopralluogo al Tirone in vista dell’imminente avvio delle demolizioni di sette baracche in via Cadorna. L’obiettivo del sopralluogo, che ha interessato un’ampia area compresa tra la via Cadorna e la scalinata di via Pippo Romeo, è estendere le attività di risanamento recuperando tutta la porzione di territorio.

Nel corso dei precedenti sopralluoghi nell’ambito di risanamento del Tirone infatti sono state individuate vere e proprie “fosse” piene di rifiuti, utilizzate come discariche a cielo aperto. Nel più vasto progetto di rigenerazione dell’antico borgo non può quindi non essere considerato come preliminare un profondo intervento di risanamento ambientale in tutta l’area.

E’ stato pertanto chiesto ad ArisMe di procedere con un’integrazione di censimento per poter demolire anche le tre baracche che attualmente insistono nell’area individuata. Il progetto di rigenerazione del Tirone mira sia alla valorizzazione della specificità dell’antico borgo con i resti dei bastioni di Carlo V, la scalinata Sergi e le abitazioni dell’800 sia alla riqualificazione della zona sotto il profilo ambientale, cambiandone completamente il volto.

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