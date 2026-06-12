 Torre Faro, sicurezza stradale in via Pozzo Giudeo: arrivano i dossi

Torre Faro, sicurezza stradale in via Pozzo Giudeo: arrivano i dossi

Marco Ipsale

Torre Faro, sicurezza stradale in via Pozzo Giudeo: arrivano i dossi

venerdì 12 Giugno 2026 - 10:00

Il Comune di Messina ordina la realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati

Nuove misure per la sicurezza pedonale a Torre Faro. Il Dipartimento Servizi Manutentivi del Comune di Messina ha disposto una serie di interventi strutturali lungo via Pozzo Giudeo, una strada che da tempo era finita nel mirino dei residenti a causa della velocità sostenuta delle auto e della pericolosità legata all’assenza di marciapiedi.

Tre dossi per rallentare il traffico

L’intervento principale prevede la realizzazione di tre attraversamenti pedonali rialzati, eseguiti con gettata in opera (quindi permanenti), studiati appositamente per costringere gli automobilisti a ridurre la velocità in tratti sensibili della strada.

Per rendere il dispositivo ancora più efficace, l’ordinanza dispone che a 30 metri da ciascun dosso, secondo il senso di marcia, vengano installati i rallentatori ottici di velocità (le tipiche strisce trasversali di colore bianco, previste dal Codice della Strada). Questi elementi hanno lo scopo di richiamare l’attenzione dei conducenti, segnalando visivamente l’avvicinamento a una zona in cui la prudenza deve essere massima.

Potenziamento dei segnali e limite a 30 km/h

Non solo opere strutturali: il provvedimento conferma l’istituzione del limite massimo di velocità di 30 km/h lungo tutta la via Pozzo Giudeo, un limite spesso ignorato ma importante per garantire la sicurezza in una strada caratterizzata da una carreggiata limitata e dalla presenza frequente di pedoni. A tal fine, il Comune ha previsto il potenziamento della segnaletica verticale di preavviso.

Una risposta alle segnalazioni dei cittadini

Il provvedimento nasce direttamente dalle tante istanze giunte al Servizio Mobilità Urbana del Comune. I residenti di Torre Faro avevano più volte segnalato come l’attuale conformazione della strada rappresentasse un rischio elevato, specialmente per le fasce più deboli della popolazione.

L’esecuzione dei lavori è stata affidata al Dipartimento Servizi Tecnici – Servizio Manutenzione Strade ed Impianti. L’amministrazione comunale punta così a mitigare il traffico veicolare, trasformando via Pozzo Giudeo in un percorso più vivibile e sicuro.

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