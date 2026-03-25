 Traffico di droga tra Messina e la Tirrenica, 17 arresti

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Redazione

Traffico di droga tra Messina e la Tirrenica, 17 arresti

mercoledì 25 Marzo 2026 - 07:26

Gruppo criminale operativo tra il capoluogo, Milazzo, Barcellona e Vulcano

I carabinieri di Milazzo stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice del Tribunale di Messina – su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – nei confronti di 17 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di “associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti”, “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”, “minaccia”, violazione delle disposizioni per il controllo delle armi, aggravati dalla partecipazione al sodalizio di più di 10 persone.

L’indagine ha documentato l’operatività di un gruppo criminale dedito al traffico di hashish, cocaina e crack, sviluppato tra il capoluogo peloritano e la costa tirrenica, interessando l’area compresa tra i Comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Meri, Barcellona Pozzo di Gotto e l’isola di Vulcano.

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