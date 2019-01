Furto in una casa del centro. La Polizia arresta banda di ladri. VIDEO

MESSINA - Avevano forzato una finestra per entrare in una casa del centro e rubare monili preziosi per un valore di circa 20mila euro, oltre a 500 euro in contanti. Lo scorso 7 ottobre le volanti della Questura di Messina erano arrivate sul luogo quando i ladri erano già scappati e avevano avviato le indagini, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

In prossimità di quel condominio, si vede una Fiat Punto dalla quale scendono due uomini che percorrono una rampa per poi accedere ad una finestra dell’abitazione presa di mira. Un altro individuo rimane a bordo in attesa di riprendere i complici che non tardano ad arrivare con due zaini. I tre si allontanano.

Dai controlli, il mezzo risulta in uso al 44enne messinese Michelangelo Vaccaro, ex guardia giurata, amico delle vittime, arrestato pochi giorni dopo dagli stessi poliziotti per un altro furto ai danni questa volta di un'enoteca. Gli agenti lo riconoscono chiaramente nell’uomo immortalato nei video analizzati.

Il quadro si arricchisce di ulteriori elementi. Ed infatti dalla visione di altre immagini, gli operatori individuano due noti pregiudicati anch’essi messinesi, il 46enne Aurelio Cocuzza e il 41enne Orazio De Domenico che, quella stessa mattina, poche ore prima del colpo, confabulano nei pressi di un bar indossando capi di abbigliamento identici a quelli degli altri due soggetti ripresi dalle telecamere prossime all’obiettivo preso di mira. A corroborare i sospetti degli operatori l’esame dei tabulati telefonici che dimostrano non solo la presenza dei due in prossimità dell’abitazione giusto all’ora a cui risalgono i fatti ma anche contatti telefonici tra tutte e tre le utenze dei malviventi.

Su disposizione della Procura di Messina, i tre ladri sono stati posti ai domiciliari.