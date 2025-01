Il treno arriva a Villa con tre ore di ritardo e l’aliscafo per Messina non c’è

Lungo ritardo per un guasto sulla linea ferroviaria. Di notte si può traghettare solo col servizio privato

Ieri il Frecciarossa 9639 è arrivato a Villa San Giovanni con un ritardo di oltre tre ore, dopo essere rimasto per circa 195 minuti ad Agropoli Castellabate, per un guasto sulla linea.

“L’assistenza sul treno è stata buona – scrive un nostro lettore, Angelo Giacoppo -, non altrettanto quella Blujet. Ho telefonato alla biglietteria di Villa San Giovanni per chiedere se la corsa connessa era in programma, considerato l’arrivo previsto alle 2 di notte invece che alle 22.46. Una donna, con tono significativamente lontano dalla realtà e senza nulla comprendere del mio disagio, risponde che non è presente la corsa connessa al treno, anzi mi invita a prendere la Caronte delle ore 2.40 e mi indica lo shuttle di Atm per recarmi in centro città dove ho posteggiato la mia auto all’inizio di questo viaggio. Se la corsa di Blujet è connessa al treno 9639 perché non è presente all’arrivo del treno? Che connessione è? Disturbando il vocabolario della lingua italiana connessione significa: /con·nes·sió·ne/ sostantivo femminile 1. Stretta unione fra due o più cose; giuntura. Purtroppo la realtà ha dimostrato un significato diverso che ha suscitato in me ed anche in altri passeggeri un senso di abbandono. È così che si tratta l’utenza? È così che si lasciano i passeggeri al loro destino? Sarebbe opportuno che i nostri politici provassero un pizzico di interesse nei confronti di questa situazione non nuova”.

Sul sito di Blujet si legge che “Le indicazioni di collegamento treni su riportate (numero treno in partenza / arrivo a Villa San Giovanni) sono riferite a connessioni ordinarie. Verificare direttamente sui siti ufficiali dei vettori ferroviari (Trenitalia-Italo) eventuali variazioni/cancellazioni/integrazioni di corse treno e dei relativi orari di partenza / arrivi da e per Villa San Giovanni”.