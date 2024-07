Tribunale di Messina. Sentenza di adozione

Redazionale

In data 3 maggio 2024 è stata pubblicata la sentenza del 3-05-24 n.43/24,repert.n.1256/24 del 3-05-24,con la quale la I sez,civile del Tribunale di Messina all’esito del proc.n.862/2024 R.G. introdotto ai sensi dell’art.291 e segg c.c. ha disposto farsi luogo alla adozione della cittadina maggiorenne OSADCHA Inna nata a Donetsk (UA) il 11-07-1976 da parte della ricorrente GERESIA Maria (c.f.: GRSMRA46P56F158B), nata a Messina il 16.09.1946,rappresentata dall’avv. Marialuisa Avellino del Foro di Messina.

Di seguito il dispositivo della sentenza“ Il Tribunale, visto l’art. 313 c.c., dichiara l’adozione di OSADCHA Inna, nata a Donetsk (UA) il 11.07.1976 da parte della ricorrente GERESIA Maria, nata a Messina il 16.09.1946; manda alla Cancelleria di compiere la pubblicità prescritta dall’art. 314 c.c.; dispone che l’adottata assuma il cognome dell’adottante e lo posponga al proprio; dispone la pubblicazione della presente sentenza per estratto a cura di parte ricorrente per una sola volta su un giornale a sua scelta; dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 03/05/2024. Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga