Ucid, stasera il docufilm “L’energia della creazione”: al centro le buone pratiche nella gestione d’impresa

Appuntamento nel Chiostro dell'Arcivescovado di Messina

Messina — Si terrà questa sera, alle 20:30, nel Chiostro dell’Arcivescovado di Messina, l’iniziativa promossa dalla sezione locale dell’UCID all’interno del ciclo di incontri “Tempo del Creato”, organizzato dalla Diocesi di Messina. In programma la proiezione del docufilm “L’energia della creazione”, diretto da Giacomo Gatti e prodotto da INAZ, seguita da un dibattito con ospiti del panorama economico e culturale cittadino.

Cos’è l’Ucid

L’UCID — Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti — è un’associazione che riunisce imprenditori e dirigenti d’azienda ispirandosi ai principi della Dottrina Sociale della Chiesa. L’associazione fu fondata su intuizione del Cardinale Siri e nel corso dei decenni ha mantenuto l’obiettivo di promuovere una posizione attiva nell’ordinare l’aspetto sociale delle imprese secondo le esigenze del pensiero cristiano, come previsto dal suo stesso statuto.

Non si tratta di una semplice associazione di categoria: l’UCID lavora perché nelle imprese trovi spazio quel costante adeguamento fra esigenze del mercato, attese dei lavoratori e requisiti di una corretta gestione aziendale, da cui dipende la salute del sistema economico-sociale. Un impegno che negli anni si è tradotto in convegni, assemblee nazionali e documenti programmatici. L’obiettivo è quello di promuovere un’impresa etica e sostenibile che tenga al centro le aspettative sociali, la transizione ambientale e l’equità della governance.

A Messina la sezione UCID, presieduta da Mario Bonarrigo, porta avanti questa missione radicandola nel tessuto produttivo dello Stretto, con iniziative culturali e formative rivolte al mondo imprenditoriale locale.

Il docufilm: l’impresa come luogo di crescita etica

Il film “L’energia della creazione” nasce dalla penna e dalla regia di Giacomo Gatti ed è firmato da INAZ, storica società di software nel settore delle paghe e delle risorse umane, da sempre impegnata nella diffusione della cultura d’impresa. INAZ produce infatti docufilm pensati per raccontare il valore del lavoro e delle persone, mostrando come le aziende possano diventare autentici laboratori di innovazione etica e crescita condivisa — un tema che si intreccia direttamente con la mission dell’UCID.

Il dibattito: Solidarietà, sussidiarietà, bene comune

Dopo la proiezione, in programma un confronto sui grandi temi della Dottrina Sociale della Chiesa applicati al mondo del lavoro: solidarietà, sussidiarietà e bene comune, principi che tornano ricorrenti nel magistero pontificio dedicato all’impresa e che l’UCID pone da sempre al centro della propria riflessione.

Al tavolo dei relatori:

Gaetano Giunta, presidente della Comunità di Messina;

Pippo Trimarchi, editore di Tempo Stretto;

Mario Bonarrigo, presidente della sezione UCID di Messina.

Perché parlarne: le buone pratiche di gestione aziendale

L’incontro si inserisce in un dibattito più ampio, sempre più attuale, sulle buone pratiche nella gestione d’impresa: welfare aziendale, responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e governance equa non sono più temi accessori, ma leve concrete di competitività. Un’impresa che investe sulle persone, sulla trasparenza e sul territorio non solo risponde a un’esigenza etica, ma costruisce relazioni più solide con lavoratori, comunità e mercato — un equilibrio che, come ricorda la stessa UCID, è alla base della salute del sistema economico-sociale nel suo complesso.

Appuntamento stasera, ore 20:30, Chiostro dell’Arcivescovado di Messina.