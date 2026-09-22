Maltempo e incuria a Faro Superiore: i residenti restano isolati

L'ennesimo mini nubifragio cancella i collegamenti in contrada Cavaliere e Carcarazza

La furia del maltempo unita alla mancata manutenzione torna a mettere in ginocchio le periferie di Messina. A denunciare la situazione limite è Patrizia Previte, residente in contrada Cavaliere e Carcarazza, nella zona di Torrente Papardo a Faro Superiore. Salendo dal campo di rugby, poco sopra il maneggio, la situazione è ormai al collasso dopo appena due piogge ravvicinate.

La strada distrutta e i disagi per i residenti

Il maltempo ha dissestato il percorso viario, facendolo diventare un tutt’uno con il letto del torrente. Un danno pesante che impedisce il transito dei veicoli, isolando la zona e impedendo ai residenti il rientro a casa.

Alla situazione di pericolo e all’impossibilità di transitare si aggiunge un ulteriore disservizio: “i mezzi della raccolta porta a porta non salgono più da ormai una settimana” – scrive la signora Previte.

L’area di sosta trasformata in discarica

La protesta dei cittadini punta il dito anche contro la gestione dei cantieri estivi. L’unica area di sosta disponibile prima del maneggio, dove gli abitanti potevano lasciare i mezzi per proseguire a piedi, “è attualmente occupata dai materiali di risulta della scerbatura lasciati sul posto”.

I residenti ricordano inoltre le riunioni e gli incontri organizzati durante la campagna elettorale, in cui si era discusso del progetto per la realizzazione di una nuova strada, un’opera attesa ormai da cinquant’anni. Adesso la richiesta immediata rivolta all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Federico Basile è urgente: l’invito è quello di mandare almeno una ruspa a sistemare il percorso, in attesa di risposte risolutive.