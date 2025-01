Un murales per Totò Schillaci al nuovo stadio Celeste: la proposta

La quinta commissione consiliare allo Sport favorevole in maniera unanime all'idea avanzata dal presidente Mortelliti per ricordare il campione siciliano

MESSINA – Un murales per ricordare il grande calciatore Totò Schillaci, scomparso nel 2024, da realizzare nel tempio del calcio che lo ha lanciato: lo stadio Celeste. La proposta è stata avanzata durante la quinta commissione consiliare dal presidente Raimondo Mortelliti. Durante la seduta di lavori ci si è concentrati sul tema della Street Art e dei murales, alla presenza dell’assessora Liana Cannata.

È stata sottolineata la volontà di valorizzare e riqualificare alcuni angoli della città attraverso l’arte, anche con l’ausilio di murales e di opere degli street artist della città. Poi la proposta per l’opera da dedicare a Schillaci, approvata all’unanimità dalla commissione. Mortelliti, soddisfatto, ha spiegato che si tratta di un “piccolo passo per rendere omaggio alla nostra storia sportiva e alle figure che hanno portato in alto il nome della città”.