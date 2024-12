Una scalinata per il maestro Carletto Scuderi: domenica l’intitolazione

Per decenni è stato figura di riferimento nel mondo musicale e dello spettacolo messinese

MESSINA – Domenica 29 dicembre alle 11 sarà inaugurata la scalinata intitolata al maestro Carletto Scuderi, in un tratto di via Nicotra nella zona di Rocca Guelfonia. Scuderi è stato per decenni una figurata di riferimento per il mondo musicale e dello spettacolo messinese. Per questo l’assessorato alla Toponamistica guidato da Enzo Caruso ha promosso l’iniziativa, che si inserisce nell’ambito delle attività di valorizzazione della memoria storica cittadina dell’Associazione culturale “Antonello da Messina”, su proposta della giornalista Italia Cicciò e con la collaborazione della consigliera comunale Antonella Russo.

Chi era Carletto Scuderi

Scomparso nel settembre del 1997, il maestro Scuderi si è fatto apprezzare come talent scout, arrangiatore, compositore, fisarmonicista e direttore musicale. Nacque il 6 giugno del 1922 da Placido Scuderi, violinista e Ernesta Ayos, soprano leggero di origine argentina (con cui iniziò a esibirsi). Dal 1940, e per oltre 50 anni, fu direttore di orchestre di musica leggera (la sua Orchestra era nota per le serate danzanti che prendevano avvio dalla sua composizione “Perché”), organizzatore di spettacoli, simbolo della rinascita cittadina nei fulgidi anni Cinquanta-Sessanta, Si esibiva in locali e caffè concerto come Miramare, Granatari, teatro Savoia di Messina e La Giara, San Domenico, villa Eden di Taormina. Per l’Agosto Messinese, al mitico Irreremare, ha collaborato con grandi nomi della musica internazionale, tra i quali Natalino Otto, Carla Boni, Gino Latilla, Luciano Tajoli.

Ha organizzato concerti anche in località e rassegne in Italia e all’estero: Cortina, Monaco di Baviera, Londra, Berna.Ha inciso una trentina di dischi (sia come autore,che come direttore musicale e compositore); è stato talent-scout per la nota casa discografica RCA, lanciando molti giovani talenti sia nella musica leggera che classica, e ha curato per oltre 30 anni la preparazione dei piccoli cantanti per lo Zecchino d’oro. Il maestro Carletto Scuderi è stato animatore e promotore di alcune rassegne musicali di Messina, tra cui “Il Carnevale dei piccoli”, “Il club giovani amici della musica” e “Lo scudetto d’oro”, con nomi di grido quali Tortora, Pavone, Villa, Caselli, Reno. Il figlio Dino ha continuato l’attività musicale come musicista, arrangiatore e compositore, apprezzato autore di musiche per musical e spettacoli musicali.