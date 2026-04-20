Una via di Messina per Mino Licordari, la raccolta firme continua

Da martedì a domenica 10 maggio potranno essere ancora raccolte le firme, ecco dove

MESSINA – I fratelli Maria Francesca, Manuela e Maurizio Licordari ringraziano e rilanciano: “L’affetto che ci avete dimostrato in piazza lo scorso weekend ci ha riempito il cuore. Più di mille persone hanno sottoscritto la petizione per l’intitolazione di una via alla memoria di nostro padre, Mino Licordari. Ma sono tantissime quelle che ci hanno contattato per chiederci come fare a sottoscrivere la nostra richiesta. Per questo abbiamo deciso di continuare. Da domani, martedì 21 aprile, e fino a domenica 10 maggio, in alcuni esercizi commerciali della città, sarà di nuovo possibile firmare per una “via Mino Licordari”.

“Sono amici storici della nostra famiglia – proseguono – che hanno voluto offrire questo contributo alla nostra iniziativa. Ne avremmo voluti inserire tanti altri ma per motivi pratici e per agevolare i conteggi siamo stati costretti a limitarci a questo elenco (neanche troppo) ridotto. Ci teniamo, però, a ringraziare tutti coloro che si sono messi a disposizione. Per noi, per nostro padre, è stata una meravigliosa dimostrazione di affetto. E ci teniamo a ringraziare chi ha già firmato e chi lo farà in queste settimane. Nostro padre amava Messina, ogni firma è la prova tangibile di quanto questo amore fosse ricambiato. Grazie a tutti”.

I punti di raccolta