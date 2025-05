UniMe. “Magistra Optima”, scritti in onore di Maria Caltabiano

50 anni di studi numismatici celebrati lunedì 26 maggio al Rettorato a Messina

MESSINA – Lunedì 26 maggio, alle ore 10, l’Aula Magna del Rettorato ospiterà la presentazione del volume “Magistra Optima. Scritti in onore di Maria Caltabiano per i suoi 50 anni di studi numismatici”, a cura dei professori Mariangela Puglisi, Katia Mannino, Daniele Castrizio e Benedetto Carroccio. Le conclusioni saranno tratte dal professore François de Callataÿ, presidente dell’Académie royale de Belgique, vicepresidente dell’International Numismatic Council.

Al termine dell’evento la professoressa Caltabiano porgerà i saluti.

Il percorso accademico della professoressa Maria Caltabiano

Oggi in pensione, ordinario di Numismatica greca e romana presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Messina dal primo novembre 1994, Maria Caltabiano è stata docente di Iconografia e storia della moneta antica, coordinatrice della Scuola di Dottorato in Scienze Archeologiche e Storiche, Membro del Bureau dell’International Numismatic Council, presidente del Comitato scientifico per l’organizzazione del XV Congresso internazionale di numismatica, Taormina 2015.

E’ socia della Società Numismatica Italiana, dell’Accademia Italiana di Studi Numismatici, dell’Accademia Peloritana dei Pericolanti. E’ stata delegata del Rettore presso la commissione Crui per i musei e presso il Consiglio di amministrazione della Fondazione Horcynus Orca.

Dal primo novembre 1998 all’a.a. 2005-2006 è stata coordinatrice del Dottorato in Archeologia e Storia dell’’Arte Greca e Romana; dal primo novembre 2006 coordinatrice della Scuola di Dottorato in Scienze Archeologiche e Storiche dell’Università di Messina. Dal primo novembre 1998 al 31 ottobre 2004 è stata direttrice del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Messina. Dall’anno 2000 promotrice e coordinatrice nazionale del Progetto Lin per la realizzazione del Lexicon Iconographicum Numismaticae Classicae et Mediae Aetatis.

Nel 1994 ha ricevuto il XIII Premio internazionale di letteratura numismatica, assegnatole dalla Commission Internationale des Numismates Professionels – Paris, per la pubblicazione del volume “La monetazione di Messana. Con le emissioni di Rhegion dell’età della tirannide”. Per la stessa opera ha ricevuto a Reggio il Premio Anassilaos 1994 – area dello Stretto. E ha ricevuto a Reggio il Premio Anassilaos Città di Messina 1996 per la pubblicazione della collezione monetale B. Baldanza dell’Università di Messina.