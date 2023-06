Un'orchestra a sei corde, il chitarrista Francesco Buzzurro in concerto alla Laudamo - Tempostretto

Mercoledì 28 giugno alle 21

MESSINA – Mercoledì 28 giugno alle 21, alla Sala Laudamo, si terrà il concerto del chitarrista Francesco Buzzurro dal titolo “Un’orchestra a 6 corde”. L’evento, in collaborazione con il Comune di Messina, è frutto della straordinaria sinergia tra la Filarmonica Laudamo e la Fondazione Orchestra Jazz Siciliana – The Brass Group di Palermo e rappresenta la tappa messinese del Sicilia Jazz Festival on tour. Francesco Buzzurro, taorminese, è uno dei più apprezzati e poliedrici chitarristi italiani, votato dalla rivista di settore Musica Jazz come uno dei più talentuosi del panorama internazionale. Diplomato al Conservatorio Bellini di Palermo, si è perfezionato presso l’International Arts Academy di Roma sotto la guida di Stefano Palamidessi e di grandi concertisti come David Russell, Alberto Ponce, Hopkinson Smith e John Duarte.