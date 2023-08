Varia di Palmi. Oltre 150 mila persone hanno assistito al rito della "scasata" - Tempostretto

Il sindaco Giuseppe Ranucci, alla fine ha annunciato la data della prossima edizione, il 25 agosto 2024, anticipando che sarà una edizione tutta particolare

PALMI – E’ stata un’edizione che ha fatto segnare il record di presenze. Stiamo parlando della Varia di Palmi. Infatti ieri sono state ben oltre 150 mila, le persone che hanno assistito al tradizionale rito della “scasata”, il Carro Sacro trasportato su Corso Garibaldi da 250 “‘Mbuttaturi” che come tradizione vuole comprendono le corporazioni dei Carrettieri, dei Marinai, Artigiani Bovari e Contadini. La varia di Palmi nel 2013 è stata riconosciuta patrimonio immateriale dell’Unesco. Un evento che ha avuto anche una considerevole ricaduta economica. Per potere assistere al secolare rito, sono giunti da ogni parte della Calabria e non solo. Il sindaco Giuseppe Ranucci, alla fine ha annunciato la data della prossima edizione, il 25 agosto 2024, anticipando che sarà una edizione tutta particolare.