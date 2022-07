Venetico. Niente cani sul lungomare. L'Upc: "Anni di discriminazione" - Tempostretto

I consiglieri chiedono la revoca di un'ordinanza sindacale vigente da anni, che vieta l'accesso ad aree pubbliche e parchi urbani

VENETICO – Serena La Spada, Francesco Federico, Ivan Giordano, Laura Arcuri, Nino Mento e Nino La Guidara, consiglieri della lista U.p.c. del Comune di Venetico, hanno chiesto la revoca immediata di un’ordinanza sindacale che da anni vieta ai cani l’ingresso in parchi urbani e aree pubbliche. Una polemica che prosegue da tempo e riguarda l’accesso anche al lungomare, con quella che i consiglieri definiscono una vera “discriminazione” verso chi ha animali domestici.

“Anni di azione discriminatoria”

“In tutti questi anni è stata fatta un’azione discriminatoria e repressiva – dichiarano – da parte di vigili e guardie zoofile presenti sul lungomare nei confronti dei proprietari degli animali domestici senza alcun tipo di motivazione reale né necessaria”. E proseguono: “Durante la campagna elettorale 2022 in uno dei vari comizi, è emersa la giustificazione di tale ordinanza ripetendo testualmente la stessa frase infelice: i cani si accupano quando c’è tanta gente. Ciò dimostra come l’ordinanza è priva di un fondamento giuridico e di una reale giustificazione, ma è solo per discriminare i proprietari dei cani e la loro libertà di circolazione”.

Chiesta la revoca

Nel documento presentato, i consiglieri citano le sentenze del Tar del Lazio, di quello della Toscana e di quello della Puglia arrivate rispettivamente nel 2016, 2017 e 2018, tutte contro questo tipo di ordinanze, dichiarate illegittime. Chiesta, quindi, la revoca immediata da parte di “Uniti per cambiare”, che spiega anche come il problema delle deiezioni non raccolte potrebbe essere risolto “aumentando i controlli dall’autorità preposta”. I consiglieri sono pronti a dar battaglia, in caso di mancata risposta del sindaco.