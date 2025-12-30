Messina. Francesco Gabbani trascina il pubblico a Piazza Duomo

Per il Natale in città, l'affollato concerto del popolare cantante. Da "Amen" a "Occidentali’s Karma” e "Viceversa"

MESSINA – Dopo Irama, Francesco Gabbani a Piazza Duomo. Per il Natale a Messina, un affollato concerto nel segno di successi come “Amen”, “Occidentali’s Karma” e “Viceversa”. Il due volte vincitore del Festival di Sanremo, per le nuove proposte e poi i big, ha divertito e coinvolto il pubblico. Reduce dalla giuria di “X Factor”, l’artista ha ripercorso quasi dieci anni di carriera, dall’album “Magellano” a “Dalla tua parte”.

Prima dell’esibizione del polistrumentista e cantautore di Carrara, sul palco si sono alternati gli artisti messinesi Maria Carola (Mariacarola Giardina), Astrariux (Manuel D’Angelo) e Giuliana Triscari. A condurre, come nella precedente occasione, il giornalista Giovanni Remigare.

“Messina sempre più viva e accogliente nel segno della musica”

Così il sindaco di Messina Federico Basile: “Ancora un altro imperdibile appuntamento per la nostra città, grazie al concerto di Francesco Gabbani. Messina si conferma sempre più viva, accogliente, e protagonista delle grandi occasioni: la nostra città è ormai punto di riferimento per musica, spettacolo e cultura, capace di attrarre artisti e pubblico da ogni dove. Continuiamo a rendere Messina la città dove gli eventi prendono vita e la musica risuona forte, unendo tutti in un’unica, grande emozione”.

