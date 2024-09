Viale Giostra, “perché ancora quelle barriere da cantiere?”

La consigliera Antonella Russo, del Pd, "interroga" sindaco e assessore Mondello. E domanda: "Quali le soluzioni definitive?"

MESSINA – “Quando avverrà il ripristino della viabilità precedente lungo il viale Giostra? Data la definitiva riapertura dello svincolo, c’è in atto un’interlocuzione del Comune di Messina con la società Toto Costruzioni per provvedere con celerità all’eliminazione di tutte le barriere lasciate sul viale Giostra? Perché è rimasta una delimitazione da cantiere? E quando avverrà il collegamento diretto tra lo svincolo di Giostra e la galleria San Jachiddu”. La consigliera comunale Antonella Russo, del Partito democratico, presenta un’interrogazione urgente con risposta scritta sull’argomento, rivolta a sindaco Basile e assessore ai Lavori pubblici Mondello.

Spiega Russo: “Nonostante la piena fruibilità dello svincolo Giostra e di tutti gli altri svincoli cittadini, gli automobilisti che dallo svincolo di Giostra intendono proseguire la marcia verso la galleria San Jachiddu devono necessariamente arrivare fino alla prima rotatoria di Giostra e poi risalire. Al contrario, se intendono usufruire dello svincolo in direzione sud, devono percorrere il viale fin verso San Michele per

poi riscendere e immettersi nel raccordo.

RIleva la consigliera: “Dopo la recente riapertura del Viadotto Ritiro, che la cittadinanza ha atteso per oltre un decennio, lo svincolo di Giostra è pienamente utilizzabile in tutti i suoi ingressi e uscite e ciò ha consentito finalmente che l’apertura del Ritiro potesse liberare anche la piena fruibilità dell’intero sistema Giostra. Ma, nonostante tale riapertura, ancora oggi sul viale Giostra permane una delimitazione “da cantiere“. La modifica di viabilità per circa 4 anni è stata necessaria, per ragioni di sicurezza, ma ora non si comprende il mantenimento di tale percorso sicuramente più lungo e complicato per gli automobilisti che giornalmente percorrono tale tratto”.

E ancora: “La presenza massiccia di rete da recinzione, oltre che di barriere jersey, risulta ormai essere evidentemente inutile, oltre che esteticamente sgradevole, dato il totale completamento dei lavori”.

“Quali le soluzioni definitive per il viale Giostra?”

Ed ecco altri due quesiti dell’esponente del Pd. Il primo: “Quali sono le soluzioni in via definitiva che l’amministrazione comunale intende adottare sul viale Giostra, dopo l’uscita dallo svincolo? Intende istituire una rotatoria o altra soluzione viabile? In sintesi: che tipo di viabilità in zona è prevista dal competente assessorato alla luce della riapertura di tutti gli svincoli cittadini?”.

Il secondo quesito: “Il collegamento diretto tra lo svincolo di Giostra e la galleria San Jachiddu, anch’esso anelato dai cittadini messinesi, quando potrà essere ripristinato? Quali eventuali motivi ostativi, tecnici o

amministrativi, permangono tanto da non poterne autorizzare l’immediata apertura? E, una volta riaperto, come si coniugherà tale collegamento diretto con la viabilità del viale Giostra in uscita dall’omonimo svincolo?”.

