Viale San Martino. Poche auto in transito e in sosta vietata e... poche multe - Tempostretto

Il movimento non è superiore rispetto a quando la strada era pedonale

Terzo giorno di riapertura al traffico dei 250 metri di viale San Martino compresi tra via Maddalena e via Santa Cecilia. Il movimento non è superiore rispetto a quando la strada era pedonale: sono poche le auto in transito, perché non è una strada di passaggio, e poche anche le auto in sosta (le foto sono state scattate stamattina).

Sono poche pure le multe, i vigili urbani presenti non stanno usando il pugno duro.

L’incontro coi commercianti

Ieri l’incontro tra una delegazione di una trentina di commercianti, il sindaco Federico Basile e l’assessore Massimo Finocchiaro. Le richieste: no all’isola pedonale o, al massimo, solo il sabato e la domenica anche oltre il 30 giugno, con la riapertura delle traverse.

Richieste incompatibili col Piano urbano della mobilità sostenibile, che non solo non prevede l’eliminazione dell’isola pedonale ma ne prevede anche l’ampliamento, come avviene in tante altre città.

Articoli correlati