Villa Dante, si lavora al campo da padel. Pronto quello da calcetto FOTO - Tempostretto

Dubbi sui tempi di consegna ma dovrebbe mancare poco. Gestione a Messina Social City con un'applicazione

MESSINA – Campo da calcio pronto, “gabbia” da padel quasi. Procedono i lavori a Villa Dante, nonostante il ritardo di qualche settimana sulla consegna. La quinta commissione consiliare, presieduta da Raimondo Mortelliti, ha svolto la propria seduta del mercoledì proprio all’interno dell’area, concentrandosi sullo stato d’avanzamento dei lavori insieme alla presidente di Messina Social City, Valeria Asquini, e all’esperto allo sport, Francesco Giorgio.

Impianti nuovi

“Le criticità passate erano legate soprattutto agli impianti vetusti – ha dichiarato Giorgio – . Si riqualificheranno, oltre ai campi ormai quasi pronti, i campi da tennis, gli spogliatoi, parte dell’Arena, e nell’area sud la parte dedicata ai bambini e alla palestra all’aperto. Ovviamente non parliamo di impianti dedicati all’agonismo ma a sfondo sociale. La gestione sarà affidata alla Messina Social City, stiamo ragionando anche sull’utilizzo di un’applicazione per le prenotazioni e la fruizione da parte degli utenti”.

Le prenotazioni

E dopo un breve excursus su quanto già fatto, la presidente Asquini è tornata proprio sul tema della gestione: “Avremo personale dell’azienda e digitalizzeremo molto, attraverso quest’applicazione. Già coi campi da tennis c’abbiamo provato ed è stato un test proficuo. I cittadini potevano prenotare telefonicamente in diverse fasce orarie e siamo certi che i campi saranno utilizzatissimi”.

Tempi e costi

Resta l’incognita su tariffe e consegna dei lavori. Nel campo da padel si continua a lavorare e, sebbene sembri ormai tutto pronto, non c’è ancora una data d’apertura certa. E poi il prezzo: durante la commissione è stato più volte specificato che bisognerà capire la tariffa oraria, che attualmente dovrebbe essere quella già approvata nei regolamenti degli impianti comunali. Non è escluso che il tema possa essere affrontato nuovamente dai consiglieri per determinare un regolamento specifico vista la destinazione più sociale che agonistica delle strutture.