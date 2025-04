Viola il codice rosso e va dalla madre sotto l’effetto della droga, un arresto

Un trentenne, a Giardini Naxos, non ha rispettato il divieto d'avvicinamento. Ed era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione

GIARDINI NAXOS – Il giorno prima era stato denunciato a Giardini Naxos per maltrattamenti in famiglia ed estorsione nei confronti della madre. Da qui il “codice rosso” e il provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il tutto perché la madre aveva riferito di continue vessazioni psicologiche e fisiche, compresa una minaccia con un’arma, probabilmente un coltello. Il tutto per avere i soldi e procurarsi la “roba”. Poi, in nottata, i carabinieri lo hanno arrestato perché, sotto l’effetto di alcol e di droga, voleva entrare nell’abitazione della madre.

A svolgere il controllo e a intervenire sono stati i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Taormina.