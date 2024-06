“Vivere l’arte e abbattere le barriere”, concerto a Lipari

Appuntamento venerdì 7 giugno nell'ambito di un progetto europeo

LIPARI – Da Messina a Lipari. Continua il progetto per la “rimozione delle barriere fisiche e cognitive bei musei“. L’appuntamento è venerdì 7 giugno, alle ore 19.30, nei giardini del palazzo vescovile di Lipari, con il concerto evento “Vivere l’Arte”. L’ingresso è libero.

Il progetto riguarda anche la rimozione delle barriere in “biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura finanziato dall’Unione Europa – NextGeneration EU”.

Il concerto all’imbrunire, organizzato da D’aRteventi con la direzione artistica di Daniela Ursino, vedrà la partecipazione di un ottetto dell’Orchestra Filarmonica di Giostra, diretta da Gabriele Silipigni e le voci del soprano Leonora Ilieva e del tenore Davide Benigno.

Così lo presenta Daniela Ursino: “Il concerto sarà una bellissima occasione per ascoltare un programma accattivante e piacevole per tutte le età, tra brani classici e il bel canto attraverso alcune tra le arie delle opere liriche più famose. Un tuffo nella bellezza di un’arte che vuole essere per tutti: coloro che abitano l’isola e i tanti turisti che oltre alle bellezze naturalistiche potranno ammirare, nel Museo Diocesano, le numerose opere prodotte nel corso dei secoli. Durante il concerto i giovani studenti Gloria Saltalamacchia e Mattia Piemonte leggeranno alcuni brani sulla storia del Museo.

Il progetto, realizzato dall’Arcidiocesi con il supporto del Centro studi e ricerche di storia e problemi eoliani, vede anche al suo fianco la presenza del Rotary Club di Lipari- Arcipelago eoliano- Distretto 2010.