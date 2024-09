Windsurf, nel weekend torna il “Trofeo Claudio Pellicane”

Sabato e domenica nelle acque antistanti la Baia di Grotte la competizione open con la novità della categoria U14

MESSINA – Le acque dello Stretto di Messina si apprestano a riempirsi di colori. I colori delle tavole e vele da surf dei partecipanti alla quattordicesima edizione del memorial dedicato allo scomparso Claudio Pellicane nell’ottobre del 2010. Saranno due giornate intense ed impegnative, sabato 28 e domenica 29 settembre, con il programma che prevede tre manches di gara in entrambi i giorni.

Immutato è rimasto nel corso degli anni lo spirito della regata, ovvero veleggiare nello Stretto per promuovere lo sport velico, vivere appieno il mare e godere delle sue bellezze naturalistiche all’insegna di una sana e gioiosa competizione. Ogni estate si realizza, specialmente a favore dei più giovani, il desiderio di Claudio Pellicane: vedere lo Stretto di Messina solcato da una moltitudine di vele colorate. Quest’anno, per la prima volta, la manifestazione si aprirà con una prova riservata ai giovani surfisti under 14 che sempre più numerosi si vanno cimentando nella pratica della vela.

Il memorial Claudio Pellicane

Il Trofeo dello Stretto rimane un evento unico ed autonomo, senza fini di lucro: vuole essere una “festa del mare, dello sport ,dell’amicizia e dello Stretto di Messina”. La formula è una regata open, ossia aperta a tutti i possessori di tavola a vela. E si gareggerà nel tratto di mare antistante la baia di Grotte, con arrivo davanti alla sede del Windsurf Club.

La manifestazione velica, è organizzata dall’Associazione StrettoInfinito e dal WindsurfClub Messina, con la promozione dell’Assessorato, Turismo, Sport e Spettacolo e il patrocinio del Comune di Messina, con il supporto degli enti di promozione sportiva Uisp e Csen, FederVela e dell’Associazione Italiana Classi Windsurf e da quattro anni, è impreziosita dal supporto dell’Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta.

Programma

Sabato 28 settembre 2024.

Ore 10 arrivo ore 10:30 Skipper meeting; ore 11 segnale di avviso prima prova giovani; ore 13 segnale di avviso prima prova generale; ore 16 ristoro regatanti.

Domenica 29 settembre 2024.

Ore 10 arrivo e colazione; ore 11 Skipper meeting; ore 12 segnale di avviso prima prova; ore 15 ristoro regatanti; ore 17 proclamazione vincitori e premiazione.

Gli orari, fanno sapere gli organizzatori, potrebbero subire variazioni in relazione a condizioni meteo e/o per ragioni organizzative.

Le premiazioni

Al termine della competizione, alla presenza delle autorità locali, al vincitore verrà consegnato il Trofeo Challenge “Claudio Pellicane”, realizzato da maestri del ferro siciliani e donato un buono premio. Saranno assegnati premi a tutti i primi classificati nelle diverse categorie: Open, Donne, Junior, Foil, Windsurfer. Il trofeo “al più Giovane” viene dedicato alla memoria del professore Giulio Santoro. Saranno consegnati diversi premi secondari offerti da sponsor privati che negli anni hanno mantenuto costante presenza e supporto all’iniziativa velica.

Inoltre, nel solco di una collaborazione consolidata tra l’Associazione StrettoInfinito di Messina e l’Associazione Nazionale Antimafia “Alfredo Agosta” di Catania verrà consegnata la targa ”Alfredo Agosta Competizione e Legalità” ad atleti del territorio, che si sono distinti in ambito regionale e/o nazionale in diverse attività sportive praticate a livello agonistico.

La targa competizione e legalità sarà consegnata alla campionessa mondiale windsurfer 2023, Bruna Ferracane di origini marsalesi. La campionessa si è aggiudicata nel mese di giugno 2024 nel golfo di Palermo il titolo italiano e, nel mese di luglio, ha conquistato anche il titolo europeo windsurfer a Torbole, sul lago di Garda. La talentuosa surfista infine ha confermato il suo valore vincendo per l’anno 2024 il titolo mondiale windsurfer nella categoria.

