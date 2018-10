Il cane guida, aiuto fondamentale per i non vedenti

Il ruolo dei cani guida e il servizio offerto ai ciechi. Se n'è parlato nel corso di un dibattito a Palazzo Zanca, per la XIII Giornata Nazionale del Cane Guida per ciechi

“Impedire l’accesso nei locali o nei mezzi pubblici al cane-guida è una discriminazione punibile dalla legge - ha ricordato l'assessore Dafne Musolino -. Questa giornata mira quindi a sottolineare l’importanza di questi fedeli amici, indispensabili per l’esercizio del diritto all’autonomia ed alla mobilità”.

“A Messina - ha proseguito l'assessore Pippo Scattareggia - ci sono strade dotate della striscia per gli ipovedenti, ma il percorso non è agevole e la presenza del cane diventa fondamentale”.

Prevista oggi anche una passeggiata dei partecipanti all’evento, con i cani guida ed i bastoni bianchi, in via Garibaldi lato mare, e l’incontro col prefetto di Messina, Carmela Librizzi. Conclusione della manifestazione col raduno al Centro Regionale “Helen Keller” – scuola cani guida per ciechi, in via Tremonti – Fondo Cardia.

All’evento hanno preso parte anche il presidente nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Mario Barbuto, la componente della direzione nazionale Linda Legname, il presidente regionale Gaetano Minincleri e i presidenti delle nove sezioni provinciali siciliane, oltre a numerosi non vedenti accompagnati dai loro amici a quattro zampe.