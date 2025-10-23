 Da 60 anni in via Taormina. "Ora inizia una nuova vita". VIDEO

Da 60 anni in via Taormina. “Ora inizia una nuova vita”. VIDEO

Marco Ipsale

Da 60 anni in via Taormina. “Ora inizia una nuova vita”. VIDEO

giovedì 23 Ottobre 2025 - 11:23

Tommaso e Carmela hanno avuto le chiavi della nuova casa e si trasferiranno presto nella zona di Fondo Fucile

di Silvia De Domenico e Marco Ipsale

Una giornata di grande emozione per le undici famiglie che stamattina, a Palazzo Zanca, hanno ricevuto le chiavi delle nuove case popolari.

Tra i volti segnati da anni di sacrifici e ora illuminati dalla gioia c’è quello della signora Carmela, una delle assegnatarie che ha vissuto in baracca per sessant’anni. Le sue parole descrivono il peso del passato e la speranza del futuro, ora che potrà trasferirsi insieme al marito Tommaso in una nuova casa popolare a Fondo Fucile: “È emozionante, perché abitare in una casa vecchiotta, con tanti problemi che ci sono lì… ora sono felicissima di abitare in una casa decente. La nuova casa ci è piaciuta, per due persone è abbastanza bella”, ha detto.

La signora Carmela ha voluto anche ricordare le difficoltà passate e i sacrifici economici: “In questi 60 anni abbiamo avuto tanti problemi, era una casa da demolizione anche se noi l’avevamo ristrutturata, abbiamo fatto tanti lavori e speso molti soldi“. Il trasferimento, per lei e suo marito, rappresenta l’inizio di una nuova vita, lontana dalle precarietà della baraccopoli.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Trasporto pubblico a Messina, un’occasione di cambiamento per la città
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED