Da 60 anni in via Taormina. “Ora inizia una nuova vita”. VIDEO

Tommaso e Carmela hanno avuto le chiavi della nuova casa e si trasferiranno presto nella zona di Fondo Fucile

di Silvia De Domenico e Marco Ipsale

Una giornata di grande emozione per le undici famiglie che stamattina, a Palazzo Zanca, hanno ricevuto le chiavi delle nuove case popolari.

Tra i volti segnati da anni di sacrifici e ora illuminati dalla gioia c’è quello della signora Carmela, una delle assegnatarie che ha vissuto in baracca per sessant’anni. Le sue parole descrivono il peso del passato e la speranza del futuro, ora che potrà trasferirsi insieme al marito Tommaso in una nuova casa popolare a Fondo Fucile: “È emozionante, perché abitare in una casa vecchiotta, con tanti problemi che ci sono lì… ora sono felicissima di abitare in una casa decente. La nuova casa ci è piaciuta, per due persone è abbastanza bella”, ha detto.

La signora Carmela ha voluto anche ricordare le difficoltà passate e i sacrifici economici: “In questi 60 anni abbiamo avuto tanti problemi, era una casa da demolizione anche se noi l’avevamo ristrutturata, abbiamo fatto tanti lavori e speso molti soldi“. Il trasferimento, per lei e suo marito, rappresenta l’inizio di una nuova vita, lontana dalle precarietà della baraccopoli.