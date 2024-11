“A Camaro, Giostra e Tremestieri spazi pubblici da riqualificare” VIDEO

Christian Mangano, presidente di Puli-Amo Messina, racconta il progetto "Spr – Spazio pubblico resiliente”

MESSINA – Spazi pubblici di Messina da riqualificare nei quartieri di Camaro, Giostra e Tremestieri. Christian Mangano, presidente dell’associazione Puli-Amo Messina, racconta il progetto “Spr – Spazio pubblico resiliente” , finanziato dalla Regione siciliana e dalla presidenza del Consiglio dei ministri. E che vede in primo piano gli assessorati comunali alla Cultura e alle Politiche giovanili con Enzo Caruso e Liana Cannata.

“Sono luoghi da rivitalizzare coinvolgendo la cittadinanza. Abbiamo invitato i cittadini a esprimersi attraverso sondaggi e questionari. E abbiamo incontrato le associazioni che gravitano all’interno dei quartieri. In programma assemblee e tavoli tematici. Tutti aspetti fondamentali per capire le esigenze dei cittadini in relazione agli spazi pubblici”, spiega Mangano.

L’altro progetto finanziato è Asimov – Andare in Sicilia in modalità virtuale, a cura dell’associazione “Bios”.

Evidenzia l’esponente di Puli-Amo Messina: “Con questo progetto vogliamo rendere i giovani protagonisti della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale. Attraverso attività di cittadinanza attiva, i ragazzi avranno l’opportunità di prendersi cura degli spazi pubblici, di promuovere la raccolta differenziata e di contribuire a rendere Messina una città più pulita, verde e vivibile. In generale, i cittadini partecipano alla progettazione e non mancheranno poi le attività artistiche, culturali e ricreative per rendere davvero vitale lo spazio riqualificato”.

A Camaro l’iniziativa è partita il 4 ottobre e durerà 4 mesi. Sempre quattro mesi è la durata del progetto sia per Giostra, sia per Tremestieri.

