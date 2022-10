Alla scoperta della Junior Sport Lab, realtà giovanile dell'area nebroidea VIDEO - Tempostretto

Il direttore tecnico Palmeri elenca i punti di forza della Jsl: "Trattare il settore femminile come il maschile, connubio sport-studio e il convitto"

BROLO – Nel piccolo comune nebroideo esiste un laboratorio sportivo giovanile di calcio, una realtà moderna e che continua a guardare al futuro. Alla Junior Sport Lab vengono rappresentate tutte le categorie di calciatori, sia calcio a 11 che calcio a 5. La Jsl abbraccia dai piccolissimi alle categorie under regionali, dove il settore femminile è trattato al pari di quello maschile.

Il direttore tecnico, Marco Palmeri, accennando ai punti forti della società sconfina oltre il campo da gioco: “Per noi è importante l’istruzione in questa età. La nostra struttura permette il connubio sport-studio“. Palmeri inoltre sottolinea come è sbagliato circoscrivere la sola attività nel Comune di Brolo legando il nome Jsl alla sola città.

Infatti, il responsabile tecnico Giuseppe Scaffidi spiega come i tecnici Jsl vadano in giro per il comprensorio nebroideo nei paesi di “Sant’Angelo di Brolo, Castell’Umberto, Naso e ultima Ficarra che si è aggiunta l’anno scorso” alla ricerca di talenti. Junior Sport Lab Academy la chiamano, sono i tecnici che si spostano, come se la scuola andasse dai bambini. Un giorno, in futuro, alcuni di questi giovani calciatori potranno giocare nei settori giovanili della Junior Sport Lab quando saranno cresciuti.

I punti di forza della Junior Sport Lab

Nell’intervista realizzata Marco Palmeri, che è anche vicepresidente della società, ha spiegato come questa da poco iniziata sia la stagione con i numeri più alti, quasi 200 tesserati, frutto anche della rete Jsl Academy. Grazia al quale dice Palmeri: “Esportiamo il nostro modello Jsl e la nostra metodologia andando più vicino alle esigenze dei più piccoli e delle più piccole. È un ambiente dove mi trovo bene e mi sto divertendo anche io tantissimo”.

Il settore femminile

“L’attività femminile di prima squadra – dice Palmeri che è anche il tecnico della prima squadra femminile – la trattiamo come l’attività maschile under regionale. Abbiamo avuto un impatto importante nella provincia, alzando l’asticella a livello qualitativo. Molte ragazze ci raccontavano di un ambiente femminile trascurato. Le nostre ragazze del vivaio sono cresciute e sono un’Eccellenza regionale, l’obiettivo è fare il salto di qualità e arrivare in un campionato nazionale”.

Le strutture personalizzate e i servizi

“Jsl ha voluto rivoluzionare l’idea di calcio. La società ha investito anche nella gestione delle strutture qui a Brolo, così facendo abbiamo avuto la possibilità di personalizzarle e dare dei servizi maggiori. Abbiamo delle stanze adibite per studiare o fare riunioni, a disposizioni dei tesserati che vengono da più lontano. La palestra in cui lavorare a livello muscolare e anche la lavanderia per non portare i vestiti al campo ma lasciarli e trovarli qui”.

Il convitto femminile e prossimo anno maschile

“Il convitto è un investimento e un test. Da tre anni, anche se negli ultimi due in modo più intenso, 10 ragazze vivono da noi da agosto fino a giugno. L’anno prossimo – ci rivela Palmeri – probabilmente apriremo anche un convitto maschile visti i risultati avuti”.

Jsl Academy e affiliazione Fiorentina

“Il progetto Academy – racconta Giuseppe Scaffidi, tecnico responsabile Jsl Academy – nasce già 5-6 anni fa. Un progetto in cui la società investe di anno in anno, risultato di numeri importanti. Circa circa 80 i tesserati dai paesi limitrofi Sant’Angelo di Brolo, Castell’Umberto, Naso e Ficarra. Il nostro desiderio di percorso itinerante nasce dalla volontà di non snaturare i bambini e bambini dai loro territori. Con i nostri tecnici portiamo gli stessi programmi e obiettivi delle altre realtà”.

“L’affiliazione con la Fiorentina è arrivata dopo attenta valutazione. L’abbiamo scelta – dichiara Scaffidi – perché è un percorso tecnico che finora si è dimostrato molto serio. Loro sono molto vicini all’attività di base e settore giovanile anche femminile, è un partner che pensavamo potesse farci fare il salto di qualità. C’è grande vicinanza e disponibilità, a novembre riceveremo la visita dei tecnici della Fiorentina, del direttore sportivo e allenatore primavere del loro settore femminile. Questo dimostra la vicinanza della società a noi e saremo lieti di accoglierli”.

