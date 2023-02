Discariche a cielo aperto, il falò dei rifiuti VIDEO - Tempostretto

L'intervento della sezione ambientale della polizia municipale a Zafferia

MESSINA – Discarica più combustione di rifiuti speciali. Un bel fuoco a Zafferia e per fortuna intervengono gli agenti della sezione ambientale della polizia municipale. Dopo vari appostamenti e sopralluoghi, è stato identificato chi aveva creato una vera e propria discarica, con combustione di rifiuti speciali non pericolosi. L’area è stata sottoposta a sequestro giudiziario e la persona è stata denunciata all’autorità giudiziaria.

Il falò di rifiuti a Zafferia

In generale, in questi periodo, diversi video di Tempostretto raccontano alcune fasi di un lavoro instancabile contro l’abbandono dei rifiuti. Un lavoro che nasce dalla necessaria collaborazione tra amministrazione comunale, Messina Servizi, polizia municipale e cittadinanza. Con il comandante Stefano Blasco e il responsabile della Polizia specialistica commissario Giovanni Giardina, l’attività di controllo sul territorio è svolta dalla sezione ambientale coordinata, come già messo in rilievo, dagli ispettori Cosimo Petitto e Giacomo Visalli. Fanno parte della squadra gli agenti Donato, Gullifa, Gullotta, La Cava, La Fauci, Leonardi, Luca, Marzo, Morale, Ricali e gli assistenti capo De Luca, Giordano, Irrera, Mantarro, Sturniolo, Tumore, Zuccaro.

L'immagine in evidenza è di repertorio.

