“Discariche e rifiuti: una guerra quotidiana” FOTO e VIDEO

Continua l'azione di Comune e Messina Servizi. "Interveniamo ma pochi giorni dopo sporcano di nuovo", evidenzia la presidente Interdonato

MESSINA – Da via Comunale San Corrado a Villaggio Aldisio, ogni settimana la campagna “Ma chi te lo fa fare” fa da termometro al disastro messinese. A un’abitudine ancora non debellata del gettare i rifiuti in strada. Messina Servizi e il Comune lo hanno sottolineato: “Per ottenere l’obiettivo 65 per cento nella raccolta differenziata dobbiamo eliminare l’abbandono dei rifiuti, che è un reato”. Da qui, con lo slogan #machitelofafare, un appuntamento settimanale con lo spot e con i video di cittadini. Spesso un campionario di orrori.

Di recente, un intervento è stato fatto a Villaggio Aldisio (nelle foto e in un video), tra i vari luoghi. “Interveniamo ma pochi giorni dopo sporcano di nuovo. E a volte nemmeno le foto trappole fanno da deterrente”, sottolinea la presidente Maria Grazia Interdonato

In un video, l’appello anche della nostra collega Silvia De Domenico. in rappresentanza di Tempostretto.