“Gpa amore universale” a Messina, Famiglie Arcobaleno in piazza VIDEO

Stamattina la manifestazione "contro la criminalizzazione della gestazione per altri"

Nel video l’avvocata Maristella Bossa

MESSINA – Stamattina le manifestazioni nelle piazze italiane. A Messina, in piazza Lo Sardo, le Famiglie Arcobaleno si sono mobilitate contro “la recente criminalizzazione della gestazione per altri (Gpa), ora considerata reato universale”, in polemica con il governo Meloni. L’associazione genitori omosessuali ha portato avanti le proprie istanze e i propri slogan nel segno della “Gpa amore universale”: “La piazza s’è desta, la vita non s’arresta”.

Si legge in una nota: “L’obiettivo è quello di lanciare un forte messaggio di amore e solidarietà, sottolineando l’importanza di tutelare tutte le forme di famiglia. Scenderemo in piazza per ribadire che i nostri figli e figlie sono il frutto di un percorso fatto di amore, scelta, rispetto e autodeterminazione e non permetteremo a questo governo di mettere sulle loro esistenze uno stigma inaccettabile e indegno di un Paese civile”.

