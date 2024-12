Il Seguenza festeggia 100 anni, canto e ballo a piazza Duomo per la pace VIDEO

Messina. Oggi, per l'occasione, è stato organizzato un flash mob con gli studenti

MESSINA – Piazza Duomo colma di studenti, questa mattina, in occasione del flash mob organizzato dal liceo Seguenza il vista del suo centenario. L’evento è stato aperto sulle note di Jerusalema, la preghiera cantata che celebra Gerusalemme, un brano scelto come simbolo di pace e fratellanza, valori particolarmente significativi nell’attuale contesto storico.

A seguire, gli studenti si sono esibiti in una coreografia di Hip Hop sulle note di Swalla, un momento pensato per dare spazio alla loro creatività e vitalità, sottolineando l’importanza di sentirsi parte del mondo e in armonia con esso. La manifestazione si è conclusa con l’esecuzione dei Carmina Burana, le celebri canzoni profane medievali musicate da Carl Orff, che esplorano temi universali come la natura, la felicità, l’amore, la vita e la morte.

“Noi non siamo solo una scuola dove si studia ma, attraverso questo evento, vogliamo rappresentare un momento di unione anche con l’altra sede, per tutti gli studenti della scuola. Questo è un segno che vogliamo mandare anche alle generazioni future. Non c’è distinzione fra i due plessi scolastici, siamo tutti una grande famiglia”, sottolinea il rappresentante Michele Pandolfo. “Per me il Seguenza è come una famiglia, un posto in cui si può crescere. Un posto in cui essere una persona migliore, aggiunge un altro rappresentante d’istituto, Massimo Caruso.