Il Wevza a Messina, “città accogliente e che ha voglia di sport” VIDEO

Alla partita dell'Italia contro la Spagna erano presenti il sindaco Federico Basile, il presidente Fipav Italia Giuseppe Manfredi e il presidente Fipav Messina Alessandro Zurro

MESSINA – La seconda giornata di gare del Wevza, Western European Volleyball Zonal Association, a Messina al PalaTracuzzi nella sfida serale che ha visto l’Italia impegnata, e vittoriosa al tiebreak, contro la Spagna ha raccolto un grosso numero di spettatori. Tra questi anche istituzioni cittadine e sportive che non hanno resistito a partecipare all’evento.

Abbiamo intervistato il sindaco di Messina Federico Basile, con lui c’era anche l’esperto allo sport Francesco Giorgio, per la federazione italiana pallavolo erano presenti Giuseppe Manfredi, presidente nazionale, Antonio Locandro, presidente regionale, e Alessandro Zurro, presidente del comitato territoriale di Messina. Ad assistere alla sfida anche Mario Quattrocchi, assessore allo sport del Comune di Taormina.

L’evento della durata di tre giorni si concluderà questo pomeriggio. Alle ore 16 la sfida tra Spagna e Finlandia, mentre alle ore 19 al PalaTracuzzi il match conclusivo tra Francia e Italia. Le due formazioni sono ancora imbattute, ma le transalpine hanno un punto in più avendo sempre ottenuto l’intera posta nei due incontri precedentemente disputati. La classifica vede la Francia a 6 punti, l’Italia a 5, la Spagna a 1 e la Finlandia a 0.

Basile: “Lo sport aiuta”

Il primo cittadino della città di Messina ha assistito alla partita tra Italia e Spagna: “La città ha voglia di sport e si vede, noi lavoriamo tanto sugli impianti e gli eventi come quello di oggi ci dicono che siamo sulla strada giusta. Vedo tanta gente e tanto entusiasmo collegato anche alla presenza delle squadre internazionali. Lo sport aiuta molto più di quanto si possa pensare. Come amministrazione dobbiamo continuare a lavorare su quei progetti relativi agli impianti sportivi abbandonati per tanto tempo. Abbiamo individuato delle risorse finanziare per metterli a norma e adeguarli, oltre a questi eventi dobbiamo far si che le persone si appassionino allo sport puro”.

Manfredi: “Il meglio per i nostri ragazzi”

Giuseppe Manfredi, presidente Fipav Italia, ci ha tenuto a sottolineare l’accoglienza ricevuta e l’importanza dei movimenti giovanili: “Messina come tutto il Sud e la Sicilia ci fa trovare un ambiente bellissimo. La federazione non ha mai smesso e siamo sempre qui a ritmo continuo, abbiamo finito e abbiamo ricominciato, prossimamente toccherà anche ai ragazzi dopo le ragazze. Nella nazionale italiana io ho sempre sostenuto che cerchiamo sempre il meglio, ovvio che senza investimenti non si va da nessuna parte. Investire tanto significa avere gli staff e i servizi migliori, per noi i nostri ragazzi sono importantissimi”.

Zurro: “PalaTracuzzi meraviglioso gioiello”

Il presidente Fipav Messina Alessandro Zurro ha mantenuto la promessa che dopo il beach Messina avrebbe avuto la pallavolo internazionale anche indoor: “L’avevamo promesso dopo il beach che avremmo ospitato evento internazionale anche indoor. Abbiamo Italia, Francia, Spagna e Finlandia. La partnership col Comune ci ha permesso di allestire questo meraviglioso gioiello, tanto spettacolo tecnico, ci stiamo divertendo e ringrazio il team di Fipav Messina, sempre all’altezza, e anche i Vigili del Fuoco, sempre presenti nelle nostre manifestazioni. Il mio quadriennio è stato duro col Covid ma ce lo siamo lasciati alle spalle, spero che il lavoro si sia visto e tante cose ci sono ancora da fare”.