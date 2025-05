Incendio di un capannone a Capri Leone VIDEO

Intervento ieri pomeriggio ma ancora oggi continua la bonifica da parte dei vigili del fuoco di Messina

Nel pomeriggio di ieri i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono stati impegnati in un vasto incendio che ha interessato un capannone. Una volta spento l’incendio, lo smaltimento e la bonifica sono tuttora in corso, con l’intervento proseguito nella giornata di oggi a cura delle squadre dei Distaccamenti di Patti e Sant’Agata di Militello.

La struttura è adibita a deposito di derrate alimentari e materiali simili. E si trova lungo la strada di scorrimento veloce Mare-Monti, a Rocca, nel Comune di Capri Leone, in prossimità del torrente Zappulla.

L’intervento ha visto ieri l’immediato coinvolgimento delle squadre di Milazzo, del Distaccamento Nord di Messina, un’autobotte pompa, un’autoscala, un carro aria del Comando di Messina. Le operazioni sono state coordinate da tre Funzionari. Dato il tipo di materiale presente, e a causa dell’estensione dell’area interessata, “le attività di bonifica richiederanno ulteriore tempo per garantire la completa messa in sicurezza. L’opera delle squadre ha evitato la propagazione dell’incendio al vicino stabilimento di produzione di prodotti per l’irrigazione”, fanno sapere i vigili del fuoco.