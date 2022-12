Le scommesse di Mondello sulla Messina del futuro VIDEO - Tempostretto

Lavori in corso: aggiornamenti su isole pedonali, parcheggi, piazza Lo Sardo e porto di Tremestieri

MESSINA – Il vicesindaco e assessore alle Infrastrutture Salvatore Mondello scommette sulla Messina del futuro, con meno auto e più isole pedonali permanenti. E sa che dai molti lavori in corso dipenderà la valutazione futura sulla Giunta Basile. Sottolinea il vicesindaco: “Stiamo realizzando quindici parcheggi d’interscambio in funzione di una città a misura di pedone. A chi non comprende il viale Europa rispondo: fa parte di una strategia complessiva che vedrà pedonalizzarsi il viale San Martino. Il parcheggio di San Cosimo è stato completato ed è pronto per la consegna. I cantieri sono tutti aperti. Ogni parcheggio ha una funzione diversa: quello in via Stagno d’Alcontres servirà a drenare il traffico all’esterno. Stesso compito per quelli di Bordonaro e Gazzi Socrate”.

Altre novità? I lavori a Piazza Lo Sardo, conosciuta come piazza del Popolo, inizieranno dopo le feste. Per il porto di Tremestieri, spiega l’ingegnere Mondello, “siamo in attesa di una sentenza del Tribunale ordinario che riguarda la parte di anticipazione delle somme. E tutto ciò è collegato alla vertenza con la società e vediamo quale sarà l’esito. La sentenza è imminente e ovviamente ci preme la prosecuzione dei cantieri. Per gli svincoli di Giostra, nelle parti di competenza comunale, abbiamo individuato una strategia economica che ci porterà all’appalto nei primi sei mesi del 2023”.

Anche per la situazione relativa a Via delle Mura, con la gestione come commissaria per il risanamento della prefetta Cosima Di Stani, nel mese di marzo dovrebbero partire i lavori con l’appalto.