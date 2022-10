Lelio Bonaccorso: "Il cimitero monumentale di Messina va restaurato" VIDEO - Tempostretto

L'appello che l'artista rivolge a istituzioni e privati

MESSINA – Basta artisti e intellettuali nella torre d’avorio mentre la città rischia di non risollevarsi dalla sua crisi trentennale. Il fumettista e sceneggiatore di rilevanza internazionale Lelio Bonaccorso s’impegna in prima persona e lancia un appello a istituzioni e privati: “Salviamo il cimitero monumentale di Messina. Restauriamolo perché si tratta di un patrimonio storico della città che va valorizzato e restituito pienamente ai cittadini. La scorsa domenica l’iniziativa “StrettArtMe”, al cimitero, è stata un successo. E, da tanto tempo, si parla di restaurare quel luogo. Si tratta di un obbligo morale che abbiamo nei confronti della nostra storia come cittadini messinesi”.

Continua Bonaccorso, che ha appena fondato “L’officina del sole” in via Giacomo Venezian, studio d’arte per i fumettisti e per chi si vuole formare in questo campo: “La mia è una mano tesa verso amministrazione comunale, Sovrintendenza, privati, in modo da trovare i fondi per preservare questo patrimonio meraviglioso. Ma è anche una richiesta alle istituzioni per domandare che cosa noi cittadini possiamo fare: una campagna di sensibilizzazione, una raccolta fondi… Questo per dire che noi artisti e intellettuali messinesi siamo presenti e siamo pronti a fare la nostra parte”.

