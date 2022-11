Mareggiata di levante nella zona jonica VIDEO - Tempostretto

Onde alte più di quattro metri. In video S. Alessio Siculo.

Onde alte più di quattro metri. Nella mattina di oggi domenica 28 novembre, come anticipato da Tempostretto, ore impegnative per il litorale. La mareggiata di levante è prodotta da un ciclone mediterraneo che dal medio Tirreno si muove verso la Sicilia, il Canale omonimo e successivamente il mar Ionio, richiamando sulle nostre regioni intensi venti di levante e scirocco.

In video S. Alessio Siculo. Tutto previsto dal nostro esperto Daniele Ingemi: “Un moto ondoso piuttosto intenso dovrebbe flagellare tutto il litorale ionico, con onde che nel pomeriggio potrebbero raggiungere altezze di oltre i 4 metri. Ciò significa che in molti tratti di costa le ondate potrebbero raggiungere le carreggiate dei lungomari dei vari comuni ionici, intralciando la circolazione veicolare. Onde lunghe rifratte, entro la serata domenicale, si potrebbero propagare sullo Stretto, nella parte più meridionale, con intense risacche e mareggiate nel tratto, compreso fra Giampilieri e Tremestieri”.