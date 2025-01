Mareggiata a Galati. Basile: “Interventi immediati in somma urgenza” VIDEO

"Andremo già da domani dal commissario regionale per il dissesto idrogeologico"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La mareggiata di venerdì 17 gennaio ha colpito ancora una volta il villaggio di Galati Marina. Il sindaco Basile commenta così la richiesta d’aiuto dei residenti impauriti ed esasperati dall’ennesima sciroccata subita.

Basile: “Andremo già da domani dal commissario regionale”

“L’adempimento spetta a Comune e Regione. Abbiamo lottato in questi anni affinché tutte le risorse disponibili presso la struttura commissariale regionale potessero poi divenire lavori”, spiega il sindaco di Messina Federico Basile. “Abbiamo immediatamente posto in essere azioni con somma urgenza per il ripristino dei muri crollati e andremo già da domani dal commissario regionale per il dissesto idrogeologico affinché tutte le progettazioni che sono in cantiere vedano la realizzazione”.