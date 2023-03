Medaglia d'argento per l'Antonello: due studenti vincono con un dolce alla nocciola VIDEO - Tempostretto

Giovanni Virgona e Maria Pia Maceli sul podio del campionato nazionale con un dessert che rappresenta la Sicilia

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Nove strati di dolcezza, fra cremoso e croccante. “Infinitamente nocciola” è il dessert presentato all’I.I.S “Antonello” di Messina al Campionato nazionale di pasticceria dedicato agli istituti alberghieri d’Italia. Un dolce che ha fatto conquistare a due studenti messinesi la medaglia d’argento. Giovanni Virgona e Maria Pia Maceli si sono aggiudicati il secondo posto dopo mesi di studio e lavoro. Un merito assoluto conferito all’istituto cittadino, raggiunto grazie all’impegno dei coach di pasticceria della scuola: i professori Nino Iannazzo, Giuseppe Porco e Giuseppe Pagano e alla dirigente scolastica Laura Tringali.

“Proviamo a coltivare eccellenze nel nostro territorio“, dichiara il professore Iannazzo che da anni guida gli studenti nell’arte dei prodotti dolciari. Ecco come racconta i mesi di preparazione al concorso: “La preparazione è fatta di tante fasi, per prima cosa ideare il dolce cercando di centrare il tema proposto e inserendo l’elemento che caratterizza il territorio di provenienza, in questo caso la nocciola”. Il dessert proposto dall’Antonello infatti è fatto di nove strati in un mix di creme e croccanti: in cima c’è una glassa alla nocciola lucida, a seguire una crema alle nocciole, un gelee al mandarino, un cremoso alla gianduia, poi la croccantezza del biscuit alla nocciola bagnato al frangelico, un altro strato di croccante rocher, un secondo cremoso alla nocciola e un ultimo strato di biscuit alla gianduia.

Dolce da concorso: buono ma deve avere l’effetto “wow”

Dopo tante ricerche e mesi di prova la ricetta definitiva è pronta. Ma oltre al gusto un dolce da concorso deve strizzare l’occhio all’estetica: deve essere buono ma suscitare l’effetto wow per aggiudicarsi il podio. E così è stato. Studenti e professori hanno trascorso tante ore a scuola per provare, esercitarsi, ripassare tutti i passaggi, per arrivare pronti e sicuri al giorno della competizione. Così il team è volato in Piemonte, a Nieve in provincia di Cuneo, per portare a casa la medaglia d’argento. Nel video il momento della vittoria.