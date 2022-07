Messina. A scuola di cinema per affrontare il disagio adolescenziale VIDEO - Tempostretto

Il progetto "Il filo di Arianna": corso di filmaking per adolescenti con difficoltà psicopatologiche

Di Marco Olivieri (riprese e montaggio di Matteo Arrigo)

MESSINA – Raccontare la propria storia. Raccontare le proprie emozioni attraverso la macchina da presa. Un’occasione per non chiudersi nel proprio disagio di adolescenti ma entrare in comunicazione, attraverso l’arte cinematografica, con un mezzo potente che può aiutare a superare disagi, ad abbattere barriere psicologiche. Ecco una delle linee portanti del progetto “Il filo di Arianna 2022”, presentato stamattina alla Marina di Nettuno e promosso a Messina dal Centro studi “Dismed Ets”, ente del terzo settore con presidente il professore e chirurgo Filippo Livio.

I set con 33 giovani per superare il disagio e vivere la magia del cinema

33 giovani, adolescenti e preadolescenti che vivono difficoltà psicopatologiche, impegnati in un corso di filmaking a cura del regista, sceneggiatore e produttore Massimo Guglielmi, al suo attivo sei film come autore con attori e attrici importanti, come Charlotte Rampling (il film “Rebus”). L’obiettivo è realizzare, tramite un corso intensivo di sette settimane, con didattica in aula, riprese e montaggio, dei cortometraggi a carattere documentario/narrativo. Cortometraggi realizzati dai ragazzi con la supervisione del regista e dell’attore Carmelo Bacchetta (nella foto in evidenza con gli altri promotori).

Franza, Palella, Gagliano, Pintaldi (addetto stampa), Livio, Guglielmi e Bacchetta

Il progetto è ideato, coordinato e diretto da Livio, Guglielmi e la neuropsichiatra Antonella Gagliano, professoressa associato di Neuropsichiatria all’Università di Catanzaro. Quest’ultima ha sottolineato: “Il disagio mentale dei giovanissimi, dopo la pandemia, che ha scoperchiato il vaso di Pandora e fatto conoscere il problema, vive un aumento, come richieste d’aiuto, del 50 per cento. Il corso può aiutare i ragazzi a esprimersi e a superare l’isolamento”.

A sostenere l’iniziativa è il gruppo Caronte & Tourist.

Per il professore Livio, un passato da presidente del Consiglio comunale, “progetti come questo, già avvenuti con successo in altre regioni d’Italia, aiutano ad avvicinare i ragazzi a professioni come la sceneggiatura, la regia, fotografia, suono, scenografia, costumi, organizzazione produttiva e montaggio digitale. Le finalità psicologiche e sociali dovrebbero essere sposate da tutto il terzo settore”.

“Noi diamo un supporto tecnico ma sono poi loro, i giovanissimi, a fare emergere il loro mondo interiore. Da San Pietroburgo alle realtà italiane in cui abbiamo realizzato questi corsi, con cortometraggi finali, i risultati sono sempre stati sorprendenti. Questo tipo di corso è davvero unico al mondo”, ha evidenziato a sua volta Guglielmi.

“Gli adulti parlano di noi ma non con noi”

Così, oggi a Messina, il progetto è stato presentato – con Livio, Guglielmi e Gagliano – anche dall’attore Carmelo Bacchetta (“Mi ha colpito la frase di una ragazza: «Gli adulti parlano di noi ma non con noi»”); da Maria Palella, direttrice dell’Usmm – Ufficio di servizio sociale per i minorenni di Messina (“Ho aderito con entusiamo a questo progetto e segnalato una serie di ragazzi: questo strumento artistico li rende protagonisti”); Vincenzo Franza, amministratore di Caronte & Tourist (“Il mio gruppo ha un rapporto storico con il cinema e in più questo corso apre nuove forme di comunicazione in un ambito davvero significativo”).