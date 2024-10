Prevenzione sanitaria a Villa Dante, medici e volontari insieme VIDEO

V edizione dell'iniziativa promossa da III Municipalità con Comune e Messina Social City

Interviste video con Alessandro Cacciotto, presidente della III Municipalità e Pippo Previti (CittadinanzAttiva)

MESSINA – Una mattina nel segno della prevenzione con controlli, consulenze e visite. Tutto gratuito a Villa Dante per la V Giornata della prevenzione sanitaria. Un appuntamento annuale promosso dalla III Municipalità con Comune e Messina Social City. Tanti i volontari, le associazioni e gli operatori sanitari coinvolti.

Le associazioni

Ecco le realtà coinvolte: Avis Nazionale, ADMO Sicilia, Fasted Messina Onlus, Donare è vita, Cesv, Vivavoce, Baby signs Italia, Lilt lega italiana per la lotta ai tumori, il gruppo oncologico Nulla è come prima, ALICE ass. italiana per la consapevolezza sull’endometriosi, CittadinanzAttiva Sicilia Onlus con Obecity, Federfarma con HTN, Croce Rossa Italiana, A.D.A.M.O, A.G.D. NO AL DIABETE, Vip viviamo in positivo, Ass. Giuseppe Sorrenti Sorry onlus, Masci Messina 1 Il Faro, Ass. Rangers D’Italia, Ass. nazionale Tutela Forze di Polizia, Guardia Costiera Volontaria di Messina, Misericordia di Messina, Studio Human, Trisalus Medical system Solution, Aerfon, Ginial, Famapharm.

Medici specialisti hanno eseguito i controlli gratuiti e gli screening di prevenzione sanitaria. Presente anche l’associazione nazionale dei Vigili del fuoco sezione provinciale di Messina, con il percorso “Pompieropoli” (“pompieri per un giorno”) per bambini.

Nella foto Santi Mondello (Cesv), il sindaco Basile, l’assessora Calafiore e l’avvocata Silvana Paratore.