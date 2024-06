“Sapremo scegliere”, il nuovo singolo di Luciano Panama VIDEO

Il cantautore messinese ha dedicato alla sua primogenita Anna il suo nuovo brano

È on-line sul suo canale YouTube e su tutte le piattaforme digitali “Sapremo Scegliere“, il nuovo singolo di Luciano Panama. Una ballata acustica esemplare per contenuto letterario e musicale, senza un ritornello vero e proprio eppure così pensosamente leggera e affascinante da rapire sin dal primo ascolto. Panama con il suo personale timbro vocale dedica ad Anna, la sua primogenita nata da qualche mese, questa appassionante dichiarazione d’intenti.



Il cantautore messinese approfondisce uno dei temi di attualità più importanti, che vede soprattutto la donna al centro di scelte coraggiose e irreversibili, dove la maternità deve assolutamente rappresentare una scelta piuttosto che un dovere sociale perché è soprattutto lei a dover modificare, sicuramente in una prima fase, i propri progetti di vita, ma dove anche un padre moderno con responsabilità dovrà partecipare attivamente alla nuova nascita, rendendosi utile e non solo dal punto di vista economico.

In una Italia con una denatalità sempre in crescita, in un mondo che avanza senza remore, dove l’età media di un genitore è salita vertiginosamente a causa dei ritmi dettati da questa società e a causa di nuove generazioni che non hanno più nessuna sicurezza e maggiore difficoltà a prendersi delle responsabilità importanti, Luciano Panama mette al centro la ricerca di una nuova possibilità di crescita umana e culturale.