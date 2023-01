Temporale a Messina, ghiaccio e grandine in diverse zone della città VIDEO e FOTO - Tempostretto

Piogge previste per tutta la giornata di oggi, miglioramento in serata. Incidente in tangenziale

MESSINA – Dopo un dicembre e un inizio di 2023 quasi primaverili, Messina si ritrova improvvisamente in inverno. Come da previsioni, vento e perturbazioni di varia natura stanno attanagliando la città da ore. E dopo una nottata non semplice, violente grandinate continuano ad abbattersi sui villaggi della zona sud. A Santo Stefano gli abitanti si sono risvegliati con la strada invasa da ghiaccio e grandine, che ha coperto anche le auto. La pioggia non accenna a fermarsi e le temperature sono scese in ogni parte della città. Il forte vento ha provocato la caduta di rami da diversi alberi.

Incidente in tangenziale di Messina

A causa del maltempo la circolazione è rallentata in diverse zone della città. Stamani, intorno alle 6, nella galleria Scoppo della tangenziale, scontro tra due furgoni, con due feriti trasportati in ospedale. Sul posto la Polizia Stradale di Boccetta. Il traffico in direzione Catania, quindi in direzione Messina Centro e Sud, scorre lentamente su una sola corsia.

