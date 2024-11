UniMe Recruiting Day, 60 imprese pronte ad assumere VIDEO

Martedì 26 novembre appuntamento per studenti e laureati a Messina

MESSINA – Martedì 26 novembre, presso la sede centrale dell’Ateneo dalle 9.30 alle 18, si terrà la seconda edizione 2024 dell’UniMe Recruiting Day. Un evento di orientamento al lavoro e transizione dalla formazione al mondo del lavoro, organizzato per favorire l’incontro tra imprese e studenti o laureati dell’Università di Messina. “Si tratta di una preziosa opportunità per i giovani dell’Ateneo che avranno modo di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro e sostenere colloqui di selezione con oltre 60 aziende presenti e interessate all’assunzione di nuovi talenti”, fa sapere l’Università.

E ancora: “L’evento sarà strategico non solo per chi è alla ricerca del primo impiego, ma anche per chi desidera esplorare nuove opportunità di carriera”. La giornata sarà inaugurata, alle 9.30, in Aula Magna dai saluti della rettrice Giovanna Spatari. E, alle ore 10.00, nella sala dell’Accademia peloritana, è previsto l’incontro con Sonia Gentile, psicologa del Lavoro, Hr manager, Career Mentor e formatrice- che “illustrerà le modalità per affrontare l’ingresso nel mondo del lavoro, cosa aspettarsi e qual è l’approccio giusto da adottare”.

Dalle ore 10.00 – 18.00 a disposizione dei partecipanti ci saranno uno spazio espositivo (al rettorato) con gli stand delle aziende presenti per ricevere materiale promozionale e offrire informazioni sulle posizioni ricercate e un’area colloqui (Dipartimento di Economia) nella quale le imprese incontreranno studenti e laureati per approfondire le informazioni contenute nei cv ricevuti.