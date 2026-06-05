Via Cesare Battisti, completato il primo tratto di pista ciclopedonale VIDEO e FOTO

I lavori proseguiranno fino a largo Avignone. Divieto di sosta sul lato opposto

MESSINA – È stato completato il primo tratto di pista ciclopedonale in via Cesare Battisti. Il marciapiede fra via Tommaso Cannizzaro e via Nicola Fabrizi è stato ripavimentato, di grigio per i ciclisti e di bianco per i pedoni. Già realizzata anche la segnaletica orizzontale.

I lavori proseguono sui marciapiedi successivi. Il tratto fra via Nicola Fabrizi e via XXVII Luglio è stato completato a metà. La parte grigia è quasi finita, dalla settimana prossima gli operai poseranno la pavimentazione bianca. In tratto successivo, fra via XXVII Luglio e Largo Seggioka è stato smantellato. Il cantiere prosegue fino a Largo Avignone e da lì la pista si ricongiungerà a quella già realizzata a dicembre in via Geraci.

Anche all’incrocio fra via Tommaso Cannizzaro e via Cesare Battisti è stata realizzata la segnaletica orizzontale di colore rosso per collegare la nuova pista ciclopedonale alla ciclabile già esistente. Sul lato opposto di via Cesare Battisti, in direzione sud-nord, vigerà il divieto di sosta fino a fine giugno.