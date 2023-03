Viale San Martino, i commercianti: "Volevamo la sosta breve ma non siamo stati ascoltati" VIDEO - Tempostretto

La nuova pista ciclabile sarà realizzata nel tratto che va dal viale Europa a Villa Dante. "Questo è il viale di serie B, un deserto per il commercio"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – “Su questo tratto di viale non abbiamo mai avuto alcun privilegio dall’amministrazione comunale. Nessun addobbo natalizio, nessuna panchina, nessun evento: solo disagi“, così la farmacista Francesca Procopio racconta il malumore dei commercianti rimasti su quei marciapiedi in cui le saracinesche anno dopo anno si sono abbassate.

Qui solo attività “mordi e fuggi”

Sono rimaste una trentina di attività, tutte cosiddette “mordi e fuggi”. Per questo avevano fatto richiesta per avere degli stalli per la sosta breve di 15 minuti. Una proposta avanzata anche dal Consiglio della Terza Municipalità e mai accolta dal Comune di Messina. Al posto dei tanto desiderati parcheggi con disco orario verranno realizzate due corsie di pista ciclabile, una lato monte e una lato mare.

Cacciotto: “Manca sempre il confronto concreto”

Commercianti e residenti, molto preoccupati per il futuro della zona, hanno avuto un primo incontro con il presidente della Municipalità e attraverso lui chiederanno di essere ascoltati anche dal sindaco Basile. “Anche in questo caso quello che si rimprovera all’amministrazione comunale è la mancanza di un confronto concreto con il nostro Consiglio e con le categorie interessate”, sostiene il presidente della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto.