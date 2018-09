VIDEO Specialisti del Ccpm di Taormina in Africa per formare medici tanzani

di Carmelo Caspanello

TAORMINA. Una equipe di specialisti del Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina partirà venerdì alla volta della Tanzania. Grazie all’Associazione Mending kids international ed in sinergia con l’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, i professionisti parteciperanno ad una missione per training dei medici tanzani, al Muhimbili Hospital di Dar Es Salam, la capitale dello stato africano.

E’ la quinta iniziativa del genere in questo paese. Parliamo di una settimana intensa, nel corso della quale saranno eseguiti interventi di cardiochirurgia pediatrica su una ventina di bambini da 0 a 8 anni. Piccoli già sottoposti a screening da un cardiologo e cardiochirurgo del luogo. Il primo caso da trattare riguarderà un neonato di due chili e mezzo affetto da truncus arteriosus.

L’equipe italiana sarà composta dal cardiochirurgo Sasha Agati (primario del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale S. Vincenzo) , dal cardiologo Andrea De Zorzi (primario del Ccpm di Taormina), dall’anestesista Zanai, dall’ infermiere Noto (tutti dell’ospedale di Taormina) e dagli infermieri del Bambin Gesù di Roma Novelli, Mingiteti, De Santis e De Chirico.

I medici italiani affiancheranno il dottor Godwin, cardiochirurgo, e la dottoressa Naiz, cardiologa dell’ospedale Muhimbili. Con loro partirà anche il videomaker messinese Matteo Arrigo. Al suo ritorno confezionerà un reportage sulla missione.

Parte integrante dell’iniziativa, una raccolta di vestitini per neonati nel messinese, per la quale si è prodigata tra gi altri Caterina Rizzo, mamma di una ex degente del Centro cardiologico pediatrico di Taormina, al quale è rimasta legata prestando la sua opera come volontaria. La risposta della gente è stata generosa.

IL SERVIZIO CON LE INTERVISTE al dott. Sasha Agati (primario del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale S. Vincenzo) e al cappellano dell’Ospedale S. Vincenzo di Taormina, don Francesco Venuti:https://youtu.be/GWQGSSXvRWM