Violento acquazzone su Messina: strade allagate e il Viale Italia diventa un fiume VIDEO

Corsie e marciapiedi sommersi, disagi per automobilisti e pedoni

Video di Marco Olivieri



MESSINA – Un violento acquazzone si è abbattuto sulla città nel primo pomeriggio di oggi, dopo diverse ore di maltempo che avevano già causato qualche disagio su tutto il territorio provinciale. Il nubifragio pomeridiano ha causato allagamenti su alcune strade della città, tra cui anche il Viale Italia, con le auto costrette a rallentare per non rischiare problemi e i pedoni a bagnarsi fin sopra le caviglie e i marciapiedi totalmente sommersi.

Acqua “alta” anche in alcuni tratti della via Garibaldi, come davanti alla Prefettura e a Villa Mazzini, all’incrocio con il Corso Cavour.